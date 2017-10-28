محافظ بورسعيد يدشن منتجعا سياحيا

بدور إبراهيموضع محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، حجر الأساس للمنتجع السكنى الضخم « تاور باي»، اليوم السبت، بحضور وكبار الشخصيات العامة والذي تم تصميمه على أحدث الطرق المعمارية العالمية.وقال أحمد لاشين، مسؤول المشروع إن هذا المشروع المتميز الأول من نوعه على شاطئ البحر المتوسط

بدور إبراهيم



وضع محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، حجر الأساس للمنتجع السكنى الضخم « تاور باي»، اليوم السبت، بحضور وكبار الشخصيات العامة والذي تم تصميمه على أحدث الطرق المعمارية العالمية.



وقال أحمد لاشين، مسؤول المشروع إن هذا المشروع المتميز الأول من نوعه على شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد يأتي تنفيذا لرؤية الدولة لخلق مجتمعات متكاملة وهو جزء من مجموعة تسمى “تاور -Group” التي تأسست منذ عام 1985 حيث بدأت المجموعة في تطوير المنتجعات السياحية والمجمعات التجارية في شرم الشيخ ومرسى علم.



وأضاف أن مشروع «تاور باى» يقام على مساحة 102 فدان، ويقع بين بمحافظتي بورسعيد و دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وسوف يتوافر بالمشروع فندق “هيلتون” وسيكون به 200 غرفة مطلة على البحر “سيتم تشغيلها خلال الـ 4 سنوات القادمة.

وأوضح لاشين أن المشروع يحتوى على مول تجاري يضم مجموعة متنوعة من محلات التجزئة ومنافذ التسوق لتوفير أقصي درجات الراحة للمقيمين

وأشار إلى أن حجم استثمارات المشروع تصل إلى 5 مليارات جنيه ويساهم في توفير 2000 فرصة عمل





