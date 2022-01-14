محافظ بورسعيد يدرس مع مجالس الاتحادات الرياضية تطوير قطاع الرياضة (صور)

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة، الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، والمهندس شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري / الإفريقي للكونغ فو، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصرى للجودو، وعدد من رؤساء الأندية ومجالس إدارات المناطق الرياضية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون بين المحافظة والاتحادات الرياضية بما يعمل على تطوير المجال الرياضي ببورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالسادة رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية، مستعرضا عددا من المشروعات القومية التي جرت على أرض بورسعيد مؤخرا، منوها للتطور الرياضي الذي تشهده بورسعيد سواء فيما يتعلق بإقامة المنشٱت الرياضية الحديثة وتأهيل الشباب من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.

مشيرا لأن محافظة بورسعيد ستشهد خلال الفترة القادمة إنشاء مدينة رياضية عالمية مصممة على أعلى مستوى بمدينة سلام مصر تضم مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، كما تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال السنوات السابقة.

ومن جانبهم، أشاد السادة رؤساء الاتحادات الرياضية بالطفرة القومية والتنموية ببورسعيد، وخاصة التطور الملموس فى القطاع الرياضي، مؤكدين أهمية التعاون مع محافظة بورسعيد فى دعم المجال الرياضي بما يخدم أبناء المحافظة ويحقق مؤشرات إيجابية فى هذا المجال.