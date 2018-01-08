محافظ بورسعيد يحيل مسئول المراقبة الزراعية للنيابة

أمانى العزازى أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، المسئول عن المراقبة الزراعية بقريتي أم خلف والرضوان جنوب المحافظة إلى النيابة العامة. ولاحظ المحافظ أثناء افتتاحه محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الرضوان جنوب بورسعيد، يرافقه سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وجود تعديات على الأ

أمانى العزازى

أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، المسئول عن المراقبة الزراعية بقريتي أم خلف والرضوان جنوب المحافظة إلى النيابة العامة.

ولاحظ المحافظ أثناء افتتاحه محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الرضوان جنوب بورسعيد، يرافقه سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وجود تعديات على الأراضي الزراعية بالجنوب، فأحال مسئولي المراقبة الزراعية للنيابة.

وشدد محافظ بورسعيد على أن التعدي والإضرار بالأراضي الزراعية خط أحمر، وسيتم تطبيق كل الإجراءات القانونية بكل حزم على المخالفين مهما كانت مواقعهم، موجها بإزالة كل التعديات فورا.

وأوضح المحافظ، خلال جولته بجنوب المحافظه برفقة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، لافتتاح 3 محطات صرف صحي ومدرستين، أن محور30 يونيو يضم 4 طرق كل طريق 4 حارات، وسيحيي المحور مدينة بورسعيد بالكامل خاصة منطقة الجنوب وسيكون موازي لطريق المعاهدة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المواطن سيستغرق 90 دقيقة للتوجه من بورسعيد إلى القاهرة من خلال المحور، وعقب العمل الفعلي للأنفاق سيصل المواطن إلى مدينة بورسعيد الجديدة خلال نصف ساعة، مشددا على أن هذه طرق عالميه تشمل تركيب علامات مضيئة وتوفير كافة الخدمات.