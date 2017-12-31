محافظ بورسعيد يحيل مخالفات مدرسة الليسيه إلى النيابة

بورسعيد - أمانى العزازى أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مخالفات مدرسة ليسيه الحرية القومية إلى النيابة العامة.وأكد المحافظ، خلال زيارته للمدرسة، يرافقه عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، وعلي الألفي، نقيب المعلمين، أن المدرسة تمثل تاريخا كبير

بورسعيد – أمانى العزازى

أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مخالفات مدرسة ليسيه الحرية القومية إلى النيابة العامة.

وأكد المحافظ، خلال زيارته للمدرسة، يرافقه عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، وعلي الألفي، نقيب المعلمين، أن المدرسة تمثل تاريخا كبيرا، ولن يسمح بتحويلها من مؤسسة تعليمية إلى ربحية، مشددا على أن ما حدث خلال الأيام الماضية من أعمال بلطجة لن يمر مرور الكرام، وهناك إجراءات رادعة جارٍ اتخاذها.

وطالب الغضبان المعلمين، خلال لقائه معهم، بالتركيز مع أبنائهم في المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدا أنه لن يكون هناك تستر على فاسد مهما كان منصبه، وأنه سيطبق مبدآ الثواب والعقاب على الجميع، فمصلحة ومستقبل أبنائنا خط أحمر.