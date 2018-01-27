محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الصحة النفسية

بورسعيد - أماني العزازي تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفى الصحة النفسية، ببورسعيد، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.وأكد محافظ بورسعيد أن مستشفى الصحة النفسية سيتم إدراجه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي سيتم تطبيقها في بورسعيد كأول م

بورسعيد – أماني العزازي



تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفى الصحة النفسية، ببورسعيد، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن مستشفى الصحة النفسية سيتم إدراجه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي سيتم تطبيقها في بورسعيد كأول محافظة على مستوى الجمهورية.

وشدد المحافظ، خلال جولته بأقسام المستشفى المختلفة ولقائه بالأطباء وأطقم التمريض والعاملين بها، على حسن معاملة النزلاء، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للمرضى حتى إتمام شفائهم.

من ناحيه أخرى شدد الغضبان على تكثيف أعمال النظافة بنطاق حي الزهور الذى يقع به المستشفى.

وأصدر المحافظ، توجيهاته، خلال جولته بمساكن الصفوة وخلف مستشفى الصحة النفسية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بتلك المناطق، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم ضد أي محاولة للتعدي على أملاك الدولة أو الخروج عن خط التنظيم ووضع إشغالات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية عليها دور كبير لتقديم أفضل خدمة للمواطن البورسعيدي الذي يستحق دائمًا الأفضل، وكذلك يجب تعاون المواطن مع الأجهزة خاصة في ملفي النظافة والإشغالات، من خلال تغيير بعض السلوكيات السلبية.