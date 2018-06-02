محافظ بورسعيد يتفقد المراحل النهائية لإنتاج الأسماك بمصانع الرسوة

أمانى العزازى تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المنطقة الصناعية، لمتابعة المشروعات الجارية بها. وأكد المحافظ، خلال جولته، أن المنطقة الصناعية تشهد الفترة الحالية العديد من المتغيرات الإيجابية من خلال دخول صناعات واستثمارات جديدة سوف تكون إضافة قوية…

أمانى العزازى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المنطقة الصناعية، لمتابعة المشروعات الجارية بها.

وأكد المحافظ، خلال جولته، أن المنطقة الصناعية تشهد الفترة الحالية العديد من المتغيرات الإيجابية من خلال دخول صناعات واستثمارات جديدة سوف تكون إضافة قوية لها، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التوسعات الجارية بالمصانع، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة من أجل توفير فرص العمل للشباب وزيادة المشروعات التنموية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه لا مكان بالمنطقة الصناعية، للمستثمر غير الجاد، وأن من يثبت تقاعسه عن العمل والإنتاج سيتم التعامل معه بالقانون وسحب الأرض على الفور، مضيفا أن المحافظة تقف بجانب المستثمر الجاد، وتقدم له كل التسهيلات خاصة أن بورسعيد تشهد تغيرا نحو الصناعة.

وتضمنت الجولة المرور على أعمال إنشاء توسعات جديدة لأحد مصانع الاسماك والذى يقام على مساحة 3 الاف م2 لانتاج كل أنواع الاسماك ومن المقرر الانتهاء من انشاء وبدء الانتاج خلال شهر ديسمبر المقبل، كما تم المرور على خطوط انتاج المصنع والالتقاء بالعاملين اثناء قيامهم بالعمل.

كما تفقد الغضبان مصنعا لانتاج الأسماك والذى يقام على مساحة 10 آلاف متر، حيث يضاهى كبرى المصانع العالمية فى تصنيع وتعبئة الأسماك، وعلى أحدث النظم والإمكانيات، والذى يوفر أكثر من 600 فرصة عمل بمرتبات مجزية، و يتم تصدير منتجاته إلى السوق الأوروبية، بالإضافة إلى السوق المحلية، حيث ينتج يوميًا 30 ألف علبة تونة و100 طن سمك يوميا.