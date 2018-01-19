محافظ بورسعيد يتفقد أعمال شفط المياه من الشوارع والكورنيش

المال - خاص تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعمال شفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع والأحياء المختلفة، خاصة بمنطقة الشاطئ والكورنيش، وذلك عقب حالة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية. ووجه المحافظ، كل الأجهزة التنفيذية…



المال – خاص

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعمال شفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع والأحياء المختلفة، خاصة بمنطقة الشاطئ والكورنيش، وذلك عقب حالة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

ووجه المحافظ، كل الأجهزة التنفيذية المختصة من الأحياء، والصرف الصحي، وجهاز الإنقاذ والطوارئ بالدفع بسيارات شفط المياه وماكينات الشفط إلى الشوارع والقضاء على أي تراكمات لمياه الأمطار.

وشدد محافظ بورسعيد علي تواجد كافة سيارات شفط المياه والماكينات في الشوارع، ومراجعة بالوعات الأمطار ومحطات الصرف ورفع كفاءة جميع السيارات التي تعمل في شفط المياه، مع تواجد أطقم الطوارئ والفنيين بالشارع.