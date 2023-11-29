محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تنفيذ مصنع «داك» لإنتاج الأحذية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد خلال جولة ميدانية، لمتابعة سير الأعمال الانشائية داخل الكيانات الصناعية الجديدة بالجنوب.

حيث أعلن محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد. ومسئولي المصنع.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مصنع داك يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجنوب بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي،

مؤكدا أن بورسعيد حققت تطورا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية التي شهدها المصنع حتى الآن، والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الأحذية بجنوب بورسعيد، مشددا على أهمية الإسراع في إنشاء المصنع للبدء في تشغيله في أقرب وقت، مؤكدا على تقديم جميع الدعم لغنهاء أعمال المصنع وتشغيله في أقرب وقت والذي يساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب.