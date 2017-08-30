محافظ بورسعيد يتابع معدلات الإنجاز بحقل ظهر

بورسعيد- أمانى العزازى أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن ما يجري بمنطقة تنمية حقل ظهر هو إنجاز كبير وعظيم حققه العامل المصري بعد أن وصل مستوى العمل بالحقل إلى مراحل متقدمة، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية باختصار مدة تنفيذ المشروع إلى عام كانت بمثابة نقطة تحول وإصرار لدى جميع ال

بورسعيد- أمانى العزازى

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن ما يجري بمنطقة تنمية حقل ظهر هو إنجاز كبير وعظيم حققه العامل المصري بعد أن وصل مستوى العمل بالحقل إلى مراحل متقدمة، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية باختصار مدة تنفيذ المشروع إلى عام كانت بمثابة نقطة تحول وإصرار لدى جميع العاملين على سرعة إنجاز المشروع الذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة من الدولة وأحد أكبر حقول الغاز الطبيعي وأكبر الاكتشافات التي تم تحقيقها بمنطقة البحر المتوسط بالقرب من سواحل بورسعيد بالتعاون بين شركة بتروبل وشركة إينى الإيطالية.





جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد لموقع مشروع تنمية حقل ظهر، رافقه خلالها المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن مستوى العمل يتطور بصورة يومية نتيجة الجهد والعرق والإخلاص، فالكل يتفانى من أجل هذا المشروع العملاق الذي سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي.

يُذكر أن مشروع حقل ظهر يهدف في المرحلة الأولى للإنتاج بنهاية العام الحالي لتحقيق معدل إنتاج حوالى مليار قدم مكعب غاز يوميًّا، وباستكمال بقية مراحل المشروع سيصل الإنتاج إلى حوالى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًّا بنهاية عام 2019، كما سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وزيادة الاحتياطي من الغاز الطبيعي لمصر بنسبة 3 أضاف من إنتاجية الغاز خلال الـ30 سنة الماضية.

كما وجه محافظ بورسعيد رئيس حي غرب بتكثيف أعمال النظافة على الطريق ورفع جميع المخلفات، مؤكدًا ضرورة ظهور الطريق في أبهى صورة، نظرًا لوجود مشروع عملاق بحجم حقل ظهر والذي سيغير الحياة المجتمعية بالمنطقة.