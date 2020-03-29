محافظ بورسعيد يتابع معدلات إنتاج مصانع المطهرات والمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية

طالب محافظ بورسعيد المواطنين بعدم التزاحم على شراء المنتجات، مؤكداً ان بورسعيد لديها وفرة في جميع المنتجات.

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توافر كل المواد الغذائية وزيت الطعام والمطهرات والمنظفات خلال جولته اليوم الاحد بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وشدد الغضبان على إدارات المصانع بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية؛ حرصًا على سلامة العاملين لتتواكب مع الإجراءات الوقائية التي قامت بها المحافظة في هذا الشأن.

واطمأن اللواء عادل الغضبان على سير العمل بشكل منتظم بالمركز اللوجستي الجمركي التابع للجهاز التنفيذي للمحافظه داخل الدائرة الجمركية.

كما حرص محافظ بورسعيد على التعرف على حركة انتظام الجمارك ومعدلات العمل، فى إطار التعليمات الوزارية بفتح وعمل المواني المصرية على مدار اليوم لنقل الحاويات.

محافظ بورسعيد يتفقد مطاحن إنتاج الدقيق

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مخابز إنتاج الدقيق المدعم وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

واطمأن على انتظام سير العمل بالمصنع على مدار الـ24 ساعة، وذلك لتغطية احتياجات المحافظة من الخبز المدعم.

وطالب المواطنين بعدم التزاحم على المخابز، مؤكداً أن بورسعيد لديها وفرة في الدقيق، وتابع خطوط الإنتاج ومعدلات العمل داخل المطحن، وكذلك مدى تنفيذ الاجراءات والتدابير الاحترازية داخله.

وأكد المحافظ خلال جولته أن محافظة بورسعيد تشهد وفرة فى المواد الغذائية والخبز، ولا داعى للقلق أو التكالب على المنتجات.

مشيرا إلى أن المطحن يعمل على مدار الساعة لتوفير الخبز للمحافظة وهناك متابعة مستمرة لعمل المطحن وانتاجيته.

وشملت جولة المحافظ، اليوم الأحد، مصنع إنتاج زيت الطعام، بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.

واطمأن على انتظام سير العمل بالمصنع على مدار اليوم، لتغطية احتياجات المحافظة من الزيت.

مؤكداً ان بورسعيد لديها وفرة في المنتجات الغذائية، وأن إنتاج زيت الطعام يوفر فائضا للتصدير.

مصنع إنتاج الديتول والمطهرات مستمر فى انتاجه

واطمأن اللواء عادل الغضبان على انتظام سير العمل بمصنع المنظفات والمطهرات على مدار الـ24 ساعة، لتغطية احتياجات المحافظة من المطهرات ، ومنع ارتفاع أسعارها بسبب أزمة كورونا.

وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بعدم التزاحم على شراء المنتجات، مؤكداً ان بورسعيد لديها وفرة في جميع المنتجات.