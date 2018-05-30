محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ مشروع تطوير الخدمات الحكومية

أمانى العزازىاستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اللواء محمد عزي مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، لمتابعة خطة تنفيذ مشروع تطوير الخدمات الحكومية في الأحياء والديوان العام.وأعلن محافظ بورسعيد بأنه تم الانتهاء من أعمال ميكنة أحياء الشرق والزهور والمناخ والضواحي ويجري ال

أمانى العزازى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اللواء محمد عزي مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، لمتابعة خطة تنفيذ مشروع تطوير الخدمات الحكومية في الأحياء والديوان العام.

وأعلن محافظ بورسعيد بأنه تم الانتهاء من أعمال ميكنة أحياء الشرق والزهور والمناخ والضواحي ويجري العمل حاليا في الديوان العام بالإضافة بأنه يجري رفع كفاءة المركز التكنولوجي بمدينة بورفؤاد.

وأكد الغضبان بأن الهدف الأساسي من تطوير مراكز التطوير التكنولوجي بالأحياء وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة، وإنجازها في أقصر وقت ممكن، والارتقاء بمستوى الخدمة، ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن.

ومن جانبه، أوضح مدير مشروعات المحليات بالوزارة أن المشروع يهدف إلى تيسير الإجراءات، والبعد عن التعقيدات وتوصيل الخدمة بأقل إجراء ممكن، وتقليل المدة الزمنية، لتنفيذ الخدمات وتوحيد واختصار الإجراءات المتعددة في خطوه واحده تفعيلا لمنظومة الشباك الواحد.