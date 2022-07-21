محافظ بورسعيد يتابع استعدادات تنفيذ التدريب المشترك لمواجهة الكوارث «صقر 100»

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اجتماعا ، بديوان عام المحافظة لمناقشة ٱخر استعدادات تنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 100) ، والمقرر أن ينطلق خلال أغسطس المقبل.

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والعميد أحمد عبد الجواد المستشار العسكري بلمحافظة والعقيد باسم سعيد، مدير الشبكة الوطنية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد ومديري المديريات بالمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد إلى عرض مديري المديريات بشأن استعدادات تنفيذ التدريب العملي المشترك، والتعاون مع الاجهزة المعنية ببورسعيد، فضلا عن عرض شرح تفصيلي حول مقترح الخطة الزمنية للإعداد والتجهيز للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 100) ، والذى يستغرق 3 أيام ويتم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والعسكرية والأمنية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 100) يعد محاكاة واقعية وتطبيق عملي لكيفية وفعالية الأجهزة في مجال مجابهة وإدارة الأزمات الطارئة والمحتملة والتي قد تواجه المحافظة في مختلف القطاعات، ويتم التدريب بمشاركة معدات الأحياء ومديرية التضامن الاجتماعي، والمرور ، والحماية المدنية، لاستعراض إمكانات المحافظة، والاستعدادات وأدوار ومهام الأجهزة في حالة حدوث أزمة أو كارثة، والتدريب في مجال إدارة الأزمات، من خلال نقل الخبرات والتطبيق العملي.

كما شدد المحافظ على التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من التجهيرات والاستعدادات اللازمة لانطلاق التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد حاليا تغييرا كبيرا فى مستوى التعامل مع الأزمات خاصة بعد أن تم تطوير إدارة الأزمات بالمحافظة وتزوديها بأعلى الإمكانات التكنولوجية والبشرية، بالشكل الذي يتناسب مع التطور الهائل الذي حققته بورسعيد في مختلف المجالات.

ووجه محافظ بورسعيد بإعداد تقارير وبيانات توضح إمكانيات المحافظة وآلياتها فى التعامل مع الأزمات والكوارث ، وإبراز النظام الرقمى الجديد بإدارة الأزمات في سرعة التعامل واحتواء الأزمة، في إطار الطفرة الرقمية التي تشهدها بورسعيد في جميع القطاعات.