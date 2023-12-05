محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الشبكة الوطنية الموحدة استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعدادات والإجراءات التي تم اتخاذها داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ومسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

واستعرض محافظ بورسعيد، الأعمال التنسيقية التي تمت بين الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وبين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وشدد على ضرورة تفعيل دور الشبكة الوطنية على أكمل وجه، للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، لتكون على اتصال دائم، ومستمر لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

ووجه محافظ بورسعيد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لمراجعة مداخل ومخارج مقرات كل اللجان، وتمهيد المداخل والمخارج التي تحتاج لذلك، للتيسير على المواطنين عند النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحتى يخرج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية مشرفة تليق باسم مصر.