محافظ بورسعيد يتابع إجراءات تسليم الكارت الذكي الموحد للخدمات الحكومية

تفقد الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ودكتور مي فاروق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ودكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، بصحبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، سير العمل في إجراءات تسليم الكارت الموحد الذكي للخدمات الحكومية للمواطنين داخل فروع البريد المصري ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.

واطلع محافظ بورسعيد على انتظام سير العمل في إجراءات استلام الكارت الموحد للمواطنين داخل المنافذ البريدية ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، كما التقى العاملين بالمنافذ البريدية، وحرص على التعرف على كيفية التعامل مع المواطن خلال استلام الكارت الموحد، ومدى الاقبال على المنافذ البريدية للحصول على الكارت الموحد.

كما استمع للمختصين في هيئة التأمين الصحي الشامل حول كيفية تعامل المواطن في التأمين الصحي الشامل من خلال الكارت الموحد الذكي، وتأكد من توافر سبل الراحة للمواطنين خلال اجراءات الحصول على الكارت الموحد.

وشهد محافظ بورسعيد استخراج الكارت الموحد الذكي للمواطنين داخل فروع هيئة البريد المصري ، وذلك للاطمنئان على حصول المواطن على الكارت الموحد فى أسرع وقت واستيابعهم لكافة الإجراءات المطلوبة.

ووجه محافظ بورسعيد العاملين بالمنافذ البريدية بالتيسير على المواطنين خلال استلامهم الكارت الموحد، مع تحقيق النظام خلال سير العمل، وتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بكيفية التغامل من خلال الكارت الموحد.

جدير بالذكر، أن الكارت الموحد تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد، ويساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية.

ويبدأ التعامل بالمنظومة بحصول المواطن على الكارت الموحد وفتح حساب شخصي فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، وسيتم تزويد الكارت ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها، وسيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية سوف يتم تعميمها علي باقي المحافظات.