محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث استعدادا لتشغيله

أكد محافظ بورسعيد أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث قد وصل لمراحل متقدمة، وذلك استعدادا لافتتاحه وتشغيله خلال أعياد النصر، موجها بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود للتشغيل في الوقت المحدد.

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية ( الثالث) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا ، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى عقد اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد ، مع تقديم كافة الدعم والخبرات للقائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد،

كما لفت إلى أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وخلق الفرص الجديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.. فضلا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.