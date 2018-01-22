محافظ بورسعيد يبحث موقف المصانع المتعثرة

بورسعيد - أمانى العزازى: عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الاثنين، لبحث موقف المصانع المتعثرة، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدير المنطقة الصناعية.ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بحصر جميع المصانع المتعثرة بجنوب وغرب المحافظة وحي الضواحي وبحث موقفها

بورسعيد – أمانى العزازى:



عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الاثنين، لبحث موقف المصانع المتعثرة، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدير المنطقة الصناعية.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بحصر جميع المصانع المتعثرة بجنوب وغرب المحافظة وحي الضواحي وبحث موقفها، مؤكدًا أن المحافظة تعمل علي دفع كل الاستثمارات المتوقفة من أجل وضعها على طريق الإنتاج والعمل.

وشدد محافظ بورسعيد على أن المحافظة تشهد طفرة صناعية غير مسبوقة لم تشهدها منذ نصف قرن مضى، بجانب المشروعات العملاقة التي تشهدها بشرق بورسعيد، الأمر الذي جعلها قاطرة للتنمية في مصر.