محافظ بورسعيد يبحث مع وفد شركة سينمار و9 بنوك هندية سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مجلس إدارة شركة سينمار بمحافظة بورسعيد، بحضور جايرمان رئيس الشركة، وجانيش قومر نائب الرئيس، وعدد من المستثمرين، و9 بنوك هندية، في إطار التواصل المستمر لتعزيز سبل التعاون بين المحافظة والشركات الصناعية بما يدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، مستعرضًا جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كل المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في جميع القطاعات، وتتخذ خطوات ثابتة نحو دعم الاستثمار لتحقيق نهضة في المجال الصناعي وجعل بورسعيد في مصاف المدن الصناعية.

وناقش محافظ بورسعيد مع الوفد عددًا من الموضوعات محل التعاون بين الجانبين، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات لإقامة مشروعات للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

ومن جانبهم، وجه وفد مصنع سينمار الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لرجال الأعمال والمستثمرين ، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد ، والتي يلمسها القاصي والداني عند زيارة بورسعيد.