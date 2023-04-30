محافظ بورسعيد يبحث مع وفد الأثاريين العرب آليات الحفاظ على تراث المدينة

ناقش اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع وفد تراثي ضم كلا من ، الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للٱثاريين العرب والأستاذ بجامعة القاهرة، والدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمشرف العام على مشروع القاهرة الخديوية، ودكتورة داليلا الكيرداني أستاذ العمارة والخبيرة الدولية في التراث، آليات الحفاظ على هوية بورسعيد التاريخية وتنفيذ مجموعة من مشروعات الحفاظ على التراث وذلك ضمن الاحتفال بيوم التراث العالمي وذكرى نشأة بورسعيد 25 أبريل 1859.

ونظمت جمعية بورسعيد التاريخية برئاسة أيمن جبر ندوة حاضر فيها الوفد التراثي الذي يزور بورسعيد بدعوة من الجمعية.

وتطرقت محاور الندوة إلى آليات الحفاظ على تراث بورسعيد ومبانيها التراثية وبحث فرص الاستثمار فيها بما يضمن المحافظة على هويتها وشخصيتها التاريخية.

محافظ بورسعيد يلتقي وفد الأثاريين

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور ، حيث تطرق للحديث عن مقدرات محافظة بورسعيد ومعالمها التراثية والتاريخية، وتم استعراض سبل التعاون التي تسهم في الحفاظ على هذه المقدرات التراثية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وذلك بما يدعم التنمية السياحية التي تشهدها بورسعيد حاليا.

ومن جانبهم، وجه الحضور الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال والترحيب بالتعاون المثمر، كما أشادوا بمجهودات محافظ بورسعيد في تنفيذ أوجه التنمية المختلفة، وجعل بورسعيد في مصاف المدن الحضارية المتطورة، متمنين مزيدا من النجاح والازدهار لمحافظة بورسعيد.