محافظ بورسعيد يبحث مع وزيري الشباب والإسكان إنشاء المدينة الرياضية

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية والجهات الاستشارية والنائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، البدء في إنهاء إجراءات إنشاء المدينة الرياضية المتكاملة بمدينة سلام بورسعيد الواقعة بشرق بورسعيد، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتم الاتفاق على أن تقدم المدينة الرياضية جميع الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية والثقافية ولتصبح جزءا من مدينة سلام بورسعيد التى تعد بدورها امتدادا للنهضة الشاملة التى تشهدها المدينة الباسلة لتلتحم بذلك مع أوجه التطوير الخدمى والعمراني لمنطقة سيناء مع مدن القناة.



كما تضمن الاجتماع الاتفاق على البدء فى إنشاء استاد النادى المصرى الجديد بنفس موقع الاستاد القديم الموجود حاليا بطاقة استيعابية تسع ١٢ ألف متفرج وسيتم تنفيذه وفقا لأحدث التقنيات الفنية والمعمارية بما يتناسب ويتوافق مع جهود البناء والتنمية الشاملة التى تشهدها بورسعيد فى شتي المجالات.

وفى ضوء التنسيق الذى يجرى مع مختلف الجهات المعنية أجرى الدكتور أشرف صبحي ومعه اللواء عادل الغضبان اتصالا هاتفيا مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم الاتفاق على اختيار موقع المدينة الرياضية بمدينة سلام بورسعيد بما يتماشى مع النسق المعمارى للمدينة الجديدة ووفقا لرؤية القيادة السياسية التى تستهدف تقديم أفضل خدمة لأكبر عدد ممكن من سكان المحافظة.

وبإضافة تلك المنشآت تصبح مدينة سلام بورسعيد أحد أهم إضافات التطور المعماري والمدن الجديدة التي تنشأ بتكليف ووفقاً لرؤية القيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية.