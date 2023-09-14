محافظ بورسعيد يبحث مع ريلاينس للاستثمار إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة

بحث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، مع ممثلي شركة «ريلاينس» للاستثمار وإدارة المشروعات، إجراءات تفعيل مقترح إنشاء مصنع المعالجة البيولوجية للمخلفات العضوية للتخلص من المخلفات الصلبة بالمحافظة.

، بحضور المهندس كريم السبع، الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات، ومهندس مايكل حنا، مدير شركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات.، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد .

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي للشركة حول مقترح إنشاء مصنع المعالجة البيولوجية للمخلفات العضوية للتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، و تشمل انشطة المصنع فصل المادة العضوية الموجودة في المخلفات من خلال نخل المخلفات، ونقل المادة العضوية إلى منطقة المعالجة البيولوجية، وعمل نخل لاستخراج الوقود البديل ونقل المادة العضوية الناتجة إلى منطقة المعالجة البيولوجية، وتنقية وتجفيف الوقود البديل، بالاضافة الى عمل المعالجة البيولوجية للمادة العضوية لتحويلها إلى سماد عضوي.

كما يشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم.

واكد محافظ بورسعيد ان المشروع يهدف للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها ، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة .