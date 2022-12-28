محافظ بورسعيد يبحث مع تي شورى للسياحة عودة رحلات شرم الشيخ وطابا

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، دكتور جورج بولس رئيس مجلس إدارة شركة تي شوري للسياحة، وذلك في إطار دعم سبل التعاون بين المحافظة والشركة في المجال السياحي.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ بورسعيد مع رئيس مجلس إدارة شركة تي شوري للسياحة، الخطوات التنفيذية لعودة و تشغيل خطوط الطيران من مطار بورسعيد إلي شرم الشيخ و طابا ومرسي علم خلال الفترة القادمة وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتنشيط السياحة ، وتحقيق الاستغلال الامثل لمطار بورسعيد من خلال تشغيل الرحلات المختلفة من وإلى بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة أوجه الدعم للتعاون مع شركة تي شوري للسياحة.