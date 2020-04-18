محافظ بورسعيد يبحث مع «الاتحاد العربى للنقل البرى» خطة التعاون المشترك

استقبل اللواء عادل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت ، اللواء صبرى عبد اللطيف أيوب رئيس شركة «الاتحاد العربى للنقل البرى» فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة والشركة فى مجال خدمات النقل البرى . محافظ بورسعيد بستقبل رئيس شركة الاتحاد العربي



ورحب اللواء عادل الغضبان بزيارة رئيس شركة «الاتحاد العربى للنقل البرى» ، مؤكدا ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب شركة الاتحاد العربى للنقل البرى ، كما طالب المحافظ بالعمل على تطوير أسطول الأتوبيسات والدفع بسيارات جديدة لتحقيق أعلى مستوى من خدمات النقل للمواطنين ، خاصة أن زوار المحافظة وابنائها يعتمدون بشكل كبير على أتوبيسات النقل البرى .

ومن جانبه أشاد رئيس شركة الاتحاد العربى للنقل العربى بجهود الاجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان ، لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد ، مؤكدا أن محافظ بورسعيد دائما ما يسعى لتحقيق الصالح العام وما يعمل على خدمة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم ، مشيرا إلى فخره بالإنجازات التى شهدتها المحافظة خلال الفترة السابقة فى مختلف المجالات.