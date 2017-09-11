محافظ بورسعيد يبحث مستجدات الإسكان التعاوني

بورسعيد- أمانى العزازى عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع المهندس حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وذلك بمقر الهيئة. حيث ناقش اللقاء مستجدات مشروع الإسكان التعاوني المزمع إقامته ببورسعيد. وطالب المحافظ رئيس الهيئة بسرعة البدء في تنفيذ

بورسعيد- أمانى العزازى

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع المهندس حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وذلك بمقر الهيئة.





حيث ناقش اللقاء مستجدات مشروع الإسكان التعاوني المزمع إقامته ببورسعيد.

وطالب المحافظ رئيس الهيئة بسرعة البدء في تنفيذ المشروع الذي يضم 3 آلاف وحدة سكنية تعاونية، بالإضافة إلى إقامة جراج بسعة 1460 سيارة، ومركز تجارى وثقافى عبارة عن محالّ، ومطاعم، و4 دُور سينما، وملاهي أطفال، ومركز ترفيهى، ومسجد.

وأكد الغضبان ضرورة استيعاب جميع المستحقين المتقدمين للمشروع للانتفاع بوحداته، وذلك بعد قيام هيئة التعاونيات بتسلم كراسة رغبات شروط الإسكان التعاوني، التي تم طرحها خلال الفترة الماضية وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضح أن مشروع الإسكان التعاوني سوف يكون واحدًا من المشروعات المتميزة وسيجعل منطقة الأمين الشعبية واحدة من مصادر الجذب وفقًا للمخطط الذى سينفذ به المشروع والشكل الجمالي التي سوف تكون عليه المنطقة.