محافظ بورسعيد يبحث سبل الاستفادة من نواتج محطة معالجة الصرف

المال - خاصعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لبحث سبل الاستفادة من نواتج محطة معالجة الصرف.وناقش المحافظ، خلال الإجتماع الذي عقده مسئولي الصرف الصحي، والمياه، والري، والطب الوقائي، والزراعة، كيفية استخدام جزء من المياه المعالجة ثلاثيا لمحطة c9 لري المنطقة العازلة



المال – خاص

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لبحث سبل الاستفادة من نواتج محطة معالجة الصرف.

وناقش المحافظ، خلال الإجتماع الذي عقده مسئولي الصرف الصحي، والمياه، والري، والطب الوقائي، والزراعة، كيفية استخدام جزء من المياه المعالجة ثلاثيا لمحطة c9 لري المنطقة العازلة بين مصنع سينمار والحي الإماراتي جنوب بورسعيد بمساحة حوالي 11 ونصف فدان تقريبا، كذلك السياج الشجري المقترح عمله بمحيط المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بمساحة 2 ونصف فدان.

كما تم مناقشة استغلال باقي نواتج محطة c9 في الاستخدام الصناعي الغير غذائي للمصانع بجنوب بورسعيد، بالإضافة إلى استخدام مياه محطات المعالجة الثلاثية (الفتح-الرضوان -بحر البقر- c9) في زيادة كفاءة الري للأراضي المجاورة بما يعادل 20 فدان لكل 600متر مكعب يوميا.