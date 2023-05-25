محافظ بورسعيد وكامل أبو علي يتابعان تطورات أوضاع النادي المصري

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع رجل الأعمال كامل أبو علي و قيادات النادي المصري تطورات الأوضاع الإدارية والمالية والتنظيمية بالنادي، ومستجدات البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الاستاد الجديد .

وأشاد المحافظ بإجمالي أداء الفريق الأول بالمصري بمبارياته الاخيرة بالدورى والكأس مشيرا لاهمية تكاتف مشجعى واعضاء النادى خلف الادارة واللاعبين وجهازهم الفنى لاحراز النتائج المأمولة لانهاء الموسم الحالى بشكل يسعد جماهير بورسعيد.



وذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم رئيس النادى المصرى كامل ابو على بحضور نائبى رئيس المصرى الحسينى ابو قمر ورجب عبد القادر والمشرف على الشئون الادارية بالنادى اللواء محسن شتا.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس النادي المصري

وجدد محافظ بورسعيد دعمه المالى والمعنوى للنادى المصرى وثقته فى مجلس الادارة ورئيسة كامل ابو على الذى يكن له كل الاحترام والتقدير ويتمنى له التوفيق فى مهمة قيادة المصرى لتحقيق امال وامنيات محبيه المخلصين.



فى المقابل اعرب رئيس المصرى كامل ابو على عن شكره وتقديره للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مثمنا دورة فى مساندة النادى المستمرة ووفائه بوعوده دعم الفريق الاول وقطاعات النادى الادارية والفنية ، ودعم مشروع انشاء الاستاد الجديد ومتابعته لخطوات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى.