محافظ بورسعيد: نظام التعليم الجديد سيقضي على الدروس الخصوصية

أماني العزازيأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أن نظام التعليم الجديد سيقضي تمامًا على التعليم الزائف المتمثل في الدروس الخصوصية، إذ طبقت المحافظة أول تجربة في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة.وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن النظام الجديد سيعتمد على الانتظام بالمدرسة

أماني العزازي

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أن نظام التعليم الجديد سيقضي تمامًا على التعليم الزائف المتمثل في الدروس الخصوصية، إذ طبقت المحافظة أول تجربة في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن النظام الجديد سيعتمد على الانتظام بالمدرسة والحضور، حيث يتضمن تقييم الطلاب من خلال درجات للحضور ودرجات آخرى للسلوك والانتظام، وكذلك الأنشطة التي يقوم به الطلاب، بجانب أنه سيجعل الطالب هو محور العملية التعليمية ويعزز ثقته في نفسه، وعدم الاعتماد على الآخرين.

وأكد المحافظ أن الدروس الخصوصية عبارة عن علم زائف يقوم به تجار العلم الذين يستنزفون موارد الأسرة، مشددًا على أن النظام الجديد للتعليم سوف يرتقي بالطلاب ويجعلهم أكثر إبداعًا وتفوقًا، فضلا عن غرس روح الانتماء لديهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع مديري الادارات التعليمية بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم وعلي الألفي نقيب المعلمين والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء والمستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس الأمناء.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود مديرية التربية والتعليم والتي أثمرت عن ارتفاع نسب النجاح في مراحل التعليم المختلفة وكذلك اقتناص بورسعيد المراكز الأولى في التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن استقامة الدولة تبدأ بالمعلم والقيام بدوره على أكمل وجه في تشجيع الطلاب على الحضور إلى المدرسة فشخصيته هي التي تفرض ذلك، مطالبًا الجميع بالعمل يدًا واحدة والتكاتف والتعاون من أجل أبنائنا الطلاب

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية دور مديري المدارس في السيطرة على الطلاب والمعلمين وخلق حالة انضباط وتعاون بينهم، مشددا على أن لمدير المدرسة دورا كبيرا في المنظومة التعليمية، ويتوقف نجاحها على مدى قدرته في فرض الالتزام وتشجيع الطلاب على الانتظام، بالحضور إلى المدرسة.