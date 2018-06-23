محافظ بورسعيد: نسعى لإقامة مجتمعات صناعية جديدة للشباب

المال- خاص أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السبت، ترحيب المحافظة بمساهمات رجالات الصناعة فى دعم فرص التدريب والتوظيف لأبناء بورسعيد خريجى الكليات وخريجي التعليم الفنى.جاء تلك التصريحات في إطار فعاليات احتفال الأكاديمية بتخريج أول دفعة من طلاب كلية الهندسة وأكد الغضبان ع

المال- خاص

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السبت، ترحيب المحافظة بمساهمات رجالات الصناعة فى دعم فرص التدريب والتوظيف لأبناء بورسعيد خريجى الكليات وخريجي التعليم الفنى.

جاء تلك التصريحات في إطار فعاليات احتفال الأكاديمية بتخريج أول دفعة من طلاب كلية الهندسة

وأكد الغضبان عزمه إقامة مجتمعات صناعية جديدة للشباب منها 66 مصنعا جديدا لإقامة صناعات قائمة على استخدام خام البروبلين والمواد الخام التى ينتجها مصنع سنمار الهندى.

ولفت إلى أن المحافظة ستلجأ إلى مكتب استشارات أكاديمية النقل البحري لإعداد دراسة علمية تحدد الصناعات القائمه على المواد الخام التى تنتجها بعض المصانع المقامه بمناطق بورسعيد الصناعية

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس أكاديمية النقل البحرى، أن وزارة الإنتاج الحربي رفعت عدد المنح التدريبية لمقدمة لتاهيل أبناء بورسعيد على التخصصات الفنية المطلوبة للمشروعات بشرق بورسعيد من 200 إلى 400 فرصة.

وأعلن أحمد مجدى العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مصنع الضفائر ببورسعيد عن استعداه لاستيعاب خريجى الهندسة من الأكاديمية، دفعة العام الحالى للعمل فى فروع الشركة ببورسعيد والقاهرة.

فيما أشار عمرو الشافعى مدير خط سي ام ايه الملاحى الفرنسي ببورسعيد، عن زيادة عدد الفرص التدريبية بشركته إلى 100 فرصة لمدة عام.

