محافظ بورسعيد: ندعم المستثمر الجاد ونقدم تسهيلات للتوسع في المشروعات

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن جنوب بورسعيد شهدت صناعات تعمل على دعم السوق المحلية وتوفر صناعة محلية مهمة تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الصناعي، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد وتقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية والاستمرار في النهضةالصناعية داخل المحافظة.

وواصل المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، جولتهما الميدانية الموسعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، حيث تفقدا الوزير والمحافظ مصنع ” إنتاج البطانيات ” بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع، والذي يعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية، رافقهما خلالها رئيس مجلس إدارة المصنع.

كما اطلع وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد على سير العمل بمصنع كابسي للبويات، وأشاد الوزير والمحافظ بمعدلات وجودة الإنتاج والاسعار التنافسية للمنتج بالمصنع.