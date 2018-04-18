محافظ بورسعيد: نتائج إيجابية فى تطهير بحيرة المنزلة

الغضبان: تطهير البحيرة يجعلها من أهم سلات الغذاء السمكى بمصر أمانى العزازىتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لتطوير بحيرة المنزلة.وأوضح المحافظ، خلال جولته التى شملت المرور على البواغيز والجور والمراحات وعدة مناطق بالبحيرة، بأن العمل يسير بصورة ايجاب

الغضبان: تطهير البحيرة يجعلها من أهم سلات الغذاء السمكى بمصر

أمانى العزازى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لتطوير بحيرة المنزلة.

وأوضح المحافظ، خلال جولته التى شملت المرور على البواغيز والجور والمراحات وعدة مناطق بالبحيرة، بأن العمل يسير بصورة ايجابية وطبقا للمخطط المقرر له فى مشروع اعادة تطهير وتطوير بحيرة المنزلة وان هناك نتائج ايجابية بدأت تظهر نتيجة أعمال التطهير المستمرة منذ عدة اشهر فى تحسن نوعية المياه بالبحيرة نتيجة ضخ كميات اكبر من مياه البحر داخل البحيرة بعد تطهير البواغيز وتشغيل القنوات الاشعاعية بطول 3 كم والتى تدفع بمزيد من مياه البحر داخل البحيرة، مما ادى الى تدوير المياة وتحريك الملوثات الكامنة فى قاع البحيرة ودفعها الى الخارج.

واكد أن مشروع التطهير الجارى حاليا سوف يعيد البحيرة الى واحدة من أهم سلات الغذاء السمكى فى مصر خاصة بعد اكتمال عملية التطهير وعودة انواع الاسماك الفاخرة الى البحيرة والتى هجرتها قبل سنوات.

واضاف المحافظ خلال الجولة التى قام بها فى البحيرة ان اعمال تطهير مسطح البحيرة من ورد النيل والتعديات غير القانونية القائمة بها قطعت شوطا كبيرا نحو تشغيل الممرات الملاحية داخل البحيرة.