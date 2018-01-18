محافظ بورسعيد: نبحث إقامة مصنع نسيج بشراكة مصرية إيطالية

بورسعيد - أمانى العزازىعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع عدد من المستثمرين المصريين ومستثمر إيطالي، وذلك لبحث إقامة مصنع للنسيج بالمنطقة الصناعية على أحدث النظم والإمكانيات. قال المحافظ، خلال الاجتماع، إن بورسعيد محافظة جاذبة للاستثمار والمستثمرين من داخ

بورسعيد – أمانى العزازى



عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع عدد من المستثمرين المصريين ومستثمر إيطالي، وذلك لبحث إقامة مصنع للنسيج بالمنطقة الصناعية على أحدث النظم والإمكانيات.

قال المحافظ، خلال الاجتماع، إن بورسعيد محافظة جاذبة للاستثمار والمستثمرين من داخل مصر وخارجها، وتعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمر الجاد، خاصة أن بورسعيد تشهد هذه الفترة تحولًا صناعيًا كبيرًا، مرحبًا بإقامة المشروعات الصناعية الكبرى على أرض المحافظة، والتي تهدف في المقام الأول لتوفير فرص عمل لأبناء بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية أن يعرف الجميع ما تمر به المحافظة من طفرة اقتصادية غير مسبوقة كقاطرة للتنمية لمصر، ما سيجعلها جاذبة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، حيث تشهد استثمارات جديدة لصناعات تدخل للمرة الأولى إلى المنطقة ستجعلها واحدة من أهم المناطق الصناعية.