محافظ بورسعيد لوفد اتحاد المستشفيات العرب: استفيدوا من تجربة التأمين الشامل

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، وفد اتحاد المستشفيات العرب، بحضور الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور مصطفي شعبان مدير فرع الرعاية الصحية ببورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وفد اتحاد المستشفيات العرب لبورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد شهدت تغيرا جذريا في منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل، معربا عن فخره بكون بورسعيد نقطة الانطلاق لهذه المنظومة العملاقة، التي قضت على مشكلات استمرت لأعوام في المنظومة الصحية، وحقق تطورا صحيا يليق بالمواطن، منوها للفارق الكبير بين الماضي والحاضر في مستوى الخدمات الطبية .

وأشار المحافظ أن التأمين الصحي الشامل هو منظومة دولة ، لافتا أن منذ إعلان المحافظة أولي المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام ٢٠١٩ وحتى الان، نرى الإنجاز على أرض الواقع، منوها أنه لاحظ الفرق في تطور الخدمة الصحية من خلال معالجة المشكلات التي كانت موجودة في القطاع الصحي ماضيا ، والتحول الكببر في الخدمة الطبية والتي جاءت نتيجة جهود متواصلة لجميع الجهات الحكومية، لافتا أن المنظومة الصحية شهدت إنفاق مبالغ ضخمة ، لإنشاء البنية التحتية والتطوير، فضلا عن تدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى، متطرقا للحديث عن التحديات التي واجهت الدول المصرية خلال جائحة كورونا وكيفية التغلب عليها نظرا للتطور في المنظومة الصحية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل. وطالب محافظ بورسعيد أعضاء الوفد بالاستفادة من تجربة بورسعيد في مجال الصحة،

ومن جانبهم ، وجه أعضاء الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدين بالطفرة الطبية التي شهدها القطاع الطبي بمحافظة بورسعيد ، وأكدوا أن بورسعيد شهدت تنمية غير مسبوقة في مختلف القطاعات وأصبحت مدينة نموذجية تحقق أهداف التنمية المستدامة.