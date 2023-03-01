محافظ بورسعيد لمزارعي البنجر: السلع الاستراتيجية أمن قومي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء موسم توريد محصول بنجر السكر، مؤكدا أنه تم التنسيق بين جميع الجهات الأمنية والزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة خلال توريد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة.

واستمع محافظ بورسعيد من مدير مديرية الزراعة حول آخر مستجدات العمل فيما يتعلق بالتواصل والتنسيق مع شركات ومصانع السكر لتسهيل نقل محصول البنجر من المزارعين لشركات السكر.

خلال لقاء عقده المحافظ مع ممثلي شركات بنجر السكر، لمتابعة الإجراءات التنسيقية الخاصة بتيسير توريد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، بالتزامن مع بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة، بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ودكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الرقعة الزراعية، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، وتعمير سيناء، وتقديم جميع الدعم للمزارعين بما يحقق أهداف التعمير و التنمية الزراعية.

وشدد محافظ بورسعيد على أن توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية يعد أمن قومي، نظرا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة، موجها بأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة وتضافر الجهود ودعم جهود الدولة.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بالتعاون والتنسيق التام بين الجهات الأمنية و التنفيذية وشركات ومصانع السكر والجهات المختصة لتسهيل إجراءات توريد محصول البنجر وتذليل أي معوقات في هذا الشأن، مؤكدا تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة خلال موسم توريد محصول البنجر.

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول البنجر بلغت ٤٠ ألف فدان، وبلغت مساحة محصول البنجر بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد ١٠ آلاف فدان، ومتوسط إنتاج الفدان من16 : 18 طنا.