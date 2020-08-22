محافظ بورسعيد للشباب: نستعد لتفعيل الرقمنة باستخدام التطبيقات التكنولوجية

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه تم توصيل كابلات الفايبر للبنية التحتية لأكثر من ٨٦٦ مبنى ومنشأة لبدء تفعيل الخدمة الرقمية، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من إعادة الشوارع لأصلها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الرقمي بالكامل. المحافظ يلتقي بالشباب

وأضاف خلال لقاء له بعدد من شباب المحافظة اليوم، أن التحول الرقمى يمثل هوية تكنولوجية لكل مواطن، ويهدف للتيسير على المواطن والقضاء على الفساد الإداري.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن منظومة التحول الرقمى من أهم المشروعات العملاقة التى تمت على أرض بورسعيد ، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بجعل بورسعيد نقطة الانطلاق لهذا المشروع القومى.

وأوضح أن الهدف الرئيسى من المنظومة الرقمية هو التيسير على المواطنين وسهولة الحصول على الخدمات المقدمة من خلال العديد من المنافذ، وإمكانية الحصول على الخدمة من خلال المنازل عبر التطبيقات الرقمية ، وذلك لمنع التكدس والاذدحام فى المصالح الحكومية وسرعة إنجاز الأعمال بأسرع وقت وأقل مجهود ومنع الفساد الإدارى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن .

وقال محافظ بورسعيد إن التحول الرقمى سمح بوجود العديد من المنافذ التى يتم من خلالها الحصول على الخدمات فى كافة المجالات كالتموين والتوثيق والسجل المدنى والمرور وخدمات الرخص والمركبات والخدمات التى تقدمها المحاكم ونياية الأسرة وغيره، وبأعلى دقة وسرعة للمواطن .

بورسعيد الأولى في تطبيق المنظومة

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بكون بورسعيد المحافظة الأولى التى تم اختيارها لإطلاق منظومة التحول الرقمى، واستحداث الوسائل الحديثة، وتدريب العاملين فى كافة المؤسسات على أعلى مستوى، والتى ساهمت فى التيسير على المواطنين وسرعة أداء الخدمة والنهوض بالمستوى الإداري، ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز التكنولوجية ، والتى تهدف فى المقام الأول الارتقاء بالخدمات المقدمة لابناء المحافظة .

واستعرض قيادات التحول الرقمى بالمحافظة ، أهمية المنظومة الرقمية الجديدة فى تحقيق سرعة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطن بأقل وقت ومجهود ، مع الطفرة التكنولوجية التى شهدتها منافذ التوثيق والتموين والمرور والسجل المدنى وغيره فى المحافظة ، والحديث عن الشمول المالى وكيفية دمج التكنولوجيا الرقمية لجميع الجهات الحكومية للحصول على هوية رقمية لكل مواطن وتقديم الخدمة من خلال قنوات متعددة ، إلى جانب كيفية حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عبر بوابة الخدمات الحكومية (بوابة مصر الرقمية) www.digital.gov.eg.

وخلال اللقاء، ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الوعى بجهود الدولة المصرية على ارض بورسعيد والاستفادة من المشروعات القومية فى الحصول على أفضل الخدمات وعدم الانسياق لمحاولات تشويه الإنجازات وتعطيل مسيرة التنمية .



الرقمنه تقضي على الفساد

وتطرق محافظ بورسعيد إلى أهمية التحول الرقمى فى القضاء على الفساد الإداري وحماية أمن مصر القومي من خلال الحوكمة المالية والحفاظ على أموال ومدخرات المواطنين في المقام الأول.

وطالب المحافظ أبناء المحافظة بالتعرف على المشروعات القومية وأوجه الاستفادة منها في تحسين حياة المواطنين، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية تبذل الجهود المتواصلة للارتقاء بكافة مناحى المحافظة، ولابد من دعم المواطن لجهود الدولة فى تحقيق خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.