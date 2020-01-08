محافظ بورسعيد في جولة تفقدية استعدادا لافتتاح مصانع جديدة الشهر المقبل

بدأت الجولة بمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات للوقوف على آخر تطورات الأعمال التجهيزية داخل المصنع.

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء العديد من المصانع الجديدة الجاري العمل فيها في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتى بدأت بمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات للوقوف على آخر تطورات الأعمال التجهيزية داخل المصنع.

ورافق المحافظ في الجولة اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية ومحارب هيلع رئيس حى الجنوب ، و رئيس مجلس إدارة المصنع.

مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات الأول من نوعه بمصر

وتفقد اللواء عادل الغضبان ، جميع أقسام المصنع الداخلية، والمبنى الإدارى والفندق الخاص بإقامة الخبراء الأجانب داخل المصنع.

واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح تفصيلى عن كيفية العمل داخل المصنع، والتجهيزات والمعدات الموجودة وكذلك خطوط الإنتاج ومدى جاهزيتها للعمل والذي من المقرر افتتاح المرحلة الأولي منه الشهر المقبل.

يذكر أن يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويبدأ إنتاجه خلال الشهر المقبل.

ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة.

وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع بنسبة 100% ويجري حاليا تركيب الماكينات وتبدأ خطوط الإنتاج الأولي بإنتاج إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع أفينا للأدوات الكهربائية

فيما شملت الجولة التفقدية للمحافظ ، اليوم الأربعاء ، مصنع أفينا للأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وتابع اللواء عادل الغضبان ، عملية الإنتاج والتشغيل داخل المصنع ، حيث تفقد خطوط الإنتاج والأقسام الداخلية للمصنع والمخازن.

واستمع لشرح تفصيلى عن كيفية إنتاج اإادوات الكهربائية ولمبات الإضاءة وغيرها وكذلك معدلات الإنتاج التى ينتجها المصنع بالأرقام وأسعار المنتجات.

وخلال الجولة أشاد المحافظ بالمستوى الإنتاجى للمصنع خاصة أن هذه الصناعة من الصناعات الجديدة التى تدخل المنطقة الصناعية فى ظل الطفرة الصناعية بالمحافظة .

وتابع المحافظ سير العمل بمصنع الأدوات المنزلية حيث تعرف على كيفية سير الإنتاج والعمل داخل المصنع.

وتفقد كافة مراحل الإنتاج داخل المصنع، والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

وأشاد بالنظم التكنولوجية والحرارية المطبقة داخل المصنع وتوفير أفضل الوسائل والآليات الإنتاجية، مؤكدا أهمية هذه الصناعات فى دعم الإنتاج المحلي والتصدير للخارج.

ويعد مصنع الأدوات والأوانى المنزلية الفورجيد، أول مصنع من نوعه فى مصر لإنتاج ديسكات وقاعدة الألومنيوم ويأتى فى اطار تلبية احتياجات السوق المصرى بالجودة العالية وبهذا المصنع تكون هناك تغطية لجميع أنواع الاوانى المنزلية ويقع المصنع على مساحه ١٢٠٠٠ متر مربع وينتج الاوانى بطريقه الحقن.

محافظ بورسعيد : افتخر بمستوى الإنجاز الصناعى الذى يحدث على أرض المحافظة

كما تفقد مصنع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج وتعبئة الزيوت.

وخلال جولته، أكد اللواء عادل الغضبان ، على فخره بمستوى الإنجاز الصناعى الذى يحدث على أرض المحافظة.

ولفت إلى أن الشركة البورسعيدية لإنتاج وتعبئة الزيوت تعتبر إضافة صناعية كبيرة للمنطقة الصناعية ، والذى يساهم فى توفير الإنتاج والتسويق وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ، بالإضافة إلى توفير عملة صعبة والنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأكد أنه يقام على أعلى مستوى من نظم التشغيل والتجهيز وكفاءة المنتج، ولابد من ضرورة استغلال كافة الموارد لتحقيق الارتقاء والتقدم الذى يعود على المواطنين والمجتمع بالنفع.

3 مراحل

يذكر أن الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية يتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

والمرحلة الأولى على مساحة 14500 م٢ والثانية على مساحة 8000م٢ ، والثالثة على مساحة 5500م٢ ويستوعب 500 عامل من أبناء بورسعيد ، وبتكلفة استثمارية تفوق 500 مليون جنيه.

وتشتمل مكونات المشروع فى المرحلة الأولى ( خزانات الزيت الخام والمكرر ، وعنبر التعبئة للزيوت ، والمبنى الإدارى ، والخزان الأرضى للحريق وخزانات المياه للتشغيل ومبنى الغلايات ، وعنبر مخزن المنتج التام ، وغرف الكهرباء ، وسكن العمال )