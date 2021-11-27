محافظ بورسعيد : عايزين نتعلم بورصة

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع الخاص الذي أصبح شريكا للحكومة المصرية فى دعم الاقتصاد المصري ولدينا فى بورسعيد فرص نجاحات واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة نسعى من خلال دفعها للقيد بالبورصة إلى توسعة حجم أعمالها وتنمية استثماراتها.

وأكد أن البورصة المصرية بدأت جولتها الأولى فى نشر الوعى بالبورصة ببورسعيد، حيث تخطط لتغطية جميع أساليب ومحافظات مصر لتعزيز الوعى بسوق الأوراق المالية ونشر الثقافة المالية، لافتا إلى أن بورسعيد تحظي بحجم ضخم من الاستثمارات التى ضختها الدولة فى بورسعيد بإجمالى ٣٧٧ مليار جنيه خلال ٧ سنوات، رغم أن مساحتها لا تتعدى ١٣٤٥ مترا مربعا ولا يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.

وقال المحافظ موجها حديثه لرئيس البورصة المصرية كلنا هنا علشان نتعلم بورصة.