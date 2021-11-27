استثمار

محافظ بورسعيد : عايزين نتعلم بورصة

وقال المحافظ موجها حديثه لرئيس البورصة المصرية كلنا هنا علشان نتعلم بورصة.
أماني العزازي 3:59 م, السبت, 27 نوفمبر 21 3:59 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع الخاص الذي أصبح شريكا للحكومة المصرية فى دعم الاقتصاد المصري ولدينا فى بورسعيد فرص نجاحات واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة نسعى من خلال دفعها للقيد بالبورصة إلى توسعة حجم أعمالها وتنمية استثماراتها.

وأكد أن البورصة المصرية بدأت جولتها الأولى فى نشر الوعى بالبورصة ببورسعيد، حيث تخطط لتغطية جميع أساليب ومحافظات مصر لتعزيز الوعى بسوق الأوراق المالية ونشر الثقافة المالية، لافتا إلى أن بورسعيد تحظي بحجم ضخم من الاستثمارات التى ضختها الدولة فى بورسعيد بإجمالى ٣٧٧ مليار جنيه خلال ٧ سنوات، رغم أن مساحتها لا تتعدى ١٣٤٥ مترا مربعا ولا يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.

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وقال المحافظ موجها حديثه لرئيس البورصة المصرية كلنا هنا علشان نتعلم بورصة.

يذكر أن مؤتمر البورصة المصرية يعقد فعالياته خلال يومين ويناقش أثر الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الدولة على المصريين ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري بجانب عقد ورش عمل لأصحاب المشروعات للتعرف على آليات طرحها بالبورصة.

مؤتمر البورصة فى بورسعيد
مؤتمر البورصة فى بورسعيد
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بقلم أماني العزازي

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