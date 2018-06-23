محافظ بورسعيد: طلاب الأكاديمية العربية تفوقوا فى وضع مخطط مارينا اليخوت

أمانى العزازى قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الرؤية التى وضعها خريجو كلية الهندسة فى مشروعات تخرجهم لتطوير معالم بورسعيد ووضع مخطط شامل لتطوير المحافظة، يتفوق على مخطط تحالف دار الهندسة المكتب الاستشارى الذي وضع مخطط لتطوير شرق بورسعيد، وخاصة مشروع مارينا اليخوت. جاءت تص

أمانى العزازى

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الرؤية التى وضعها خريجو كلية الهندسة فى مشروعات تخرجهم لتطوير معالم بورسعيد ووضع مخطط شامل لتطوير المحافظة، يتفوق على مخطط تحالف دار الهندسة المكتب الاستشارى الذي وضع مخطط لتطوير شرق بورسعيد، وخاصة مشروع مارينا اليخوت.

جاءت تصريحات المحافظ فى إطار احتفال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج أول دفعة لطلاب كلية الهندسة، مساء اليوم السبت، برعاية اللواء الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وحضور لفيف من قيادات العمل البحرى ورجالات الصناعة.

فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الأكاديمية تتابع بشكل دائم نسب فرص التوظيف لخريجي الأكاديمية، مشددًا على تحقيق جودة التعليم وفرص التدريب وتدعيم الدور المجتمعى للأكاديمية.

ولفت عبد الغفار إلى أن فرع بورسعيد سيستكمل عامه العاشر بما يدل على نجاح الفرع واستمراره فى خدمة التعليم النوعى.

من ناحيتها أشارت الدكتورة أمل عصفور، الرئيس الأكاديمي لفرع بورسعيد، إلى أن الفرع يهتم بدعم خبرات الطلاب وتنمية الفكر الإبداعى والابتكارى فى خدمة المجتمع المحلى.