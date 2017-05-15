محافظ بورسعيد : سنصرف لكل أسرة قبطية مهجَّرة 1500 جنيه شهريًّا

أحمد الدسوقىقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه سيتم صرف نحو 1500 حنيه شهريًّا لكل أسرة قبطية مهجَّرة من العريش بسبب الإرهاب للحصول على شقة سكنية مفروشة لحين انتهاء الأزمة.وأكد الغضبان، فى مداخلة تليفونية، لبرنامج كل يوم، أنه لم يعِد الأسر القبطية بتوفير سكن لهم، لافتًا إلى أن بورسعيد ب

أحمد الدسوقى

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه سيتم صرف نحو 1500 حنيه شهريًّا لكل أسرة قبطية مهجَّرة من العريش بسبب الإرهاب للحصول على شقة سكنية مفروشة لحين انتهاء الأزمة.





وأكد الغضبان، فى مداخلة تليفونية، لبرنامج كل يوم، أنه لم يعِد الأسر القبطية بتوفير سكن لهم، لافتًا إلى أن بورسعيد بها أزمة سكنية كبيرة منذ سنوات طويلة.

كانت عدد الأسر القبطية القادمة من العريش إلى محافظة بورسعيد، قد قدرت فى مارس الماضى بنحو 25 أسرة بإجمالى 85 فردًا، وكانت قد استقبلت المحافظة فى اليوم الأول لوصول أقباط العريش المنقولين لها 8 أسر، ثم استمر التوافد ‏يومًا تلو الآخر.‏

فى سياق متصل نفى منع إقامة موائد الرحمن بالمحافظة فى شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أنه من حق أى فرد عمل مائدة رحمن.