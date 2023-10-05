محافظ بورسعيد : ذكرى أكتوبر ستظل خالدة تعبر عن انتصار الإرادة المصرية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن تلك الذكرى التي سطر فيها جنود القوات المسلحة البواسل أروع ملاحم الانتصار وضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية ستظل خالده أبد الدهر و أن ذاكرة التاريخ على مر العصور لن تنسى أبطالها المخلصين من رجال القوات المسلحة، وستظل ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خالدة في الأذهان تعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة، داعياً المولى عز وجل أن يديم تلك الذكرى العطرة على أبناء المحافظة بكل الخير ودوام التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



ووضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني واللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان الشهداء، احتفالا باليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا للعبور العظيم والانتصار في حرب اكتوبر المجيدة، وتضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن، وردد طلاب المدارس الأغاني الوطنية ، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري إجلالا لأرواح كل شهداء الوطن

، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والعميد احمد عبد الجواد المستشار العسكري و الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم والاستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء بالمحافظة .

كما عقد محافظ بورسعيد ، مؤتمر شعبي بقاعة السفيرة فايزه ابو النجا بديوان عام المحافظة ،عقب وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان الشهداء، وذلك ضمن احتفال محافظة بورسعيد بـ “اليوبيل الذهبي” لإحياء الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وعودة سيناء إلى الأراضي المصرية وتخليدا بسالة وشجاعة القوات المسلحة المصرية.

وتضمنت الاحتفالية دقيقه حداد علي أرواح شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة ،وعزف السلام الوطني والأغاني الوطنية ،وبعض العروض الفنية للأطفال وطلاب المدارس للاحتفال بهذه الذكرى التاريخية ، تخليدا لبسالة وشجاعة القوات المسلحة المصرية لغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشئ.

و قدم محافظ بورسعيد، التهنئة للقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، وجموع مواطني محافظة بورسعيد، بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن إحياء هذه الذكرى يغرس في نفوس الأجيال المقبلة قيم الوطنية، وحب الوطن والحفاظ عليه، ويبرز لهم الجهود التي قامت بها القوات المسلحة، والتي مازالت تقوم بها من أجل أمن واستقرار الوطن والحفاظ على كل حبة رمل فيه.

وأكد المحافظ أن الدولة تحرص دائما على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر تخليدا لشجاعة القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية واثبت للعالم أجمع أنه جيش قوى يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة، من أجل استرداد سيناء الغالية بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال القادمة.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل يوم نماذج مشرفة للوطن، لكونها كانت ولا تزال هي عين مصر الساهرة على حماية أبنائها وأرضها، مقدمًا التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي يبذلونها من أجل استقرار البلاد، كما قدم التهنئة لأسر شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء هذا الوطن العظيم مؤكدا بان ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خالدة في الأذهان تعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة