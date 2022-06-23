محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي لتراخيص المحال العامة

أعلن اللواء عادل الغضبان محاقظ بورسعيد عن بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي لتراخيص المحال العامة يوم الأحد المقبل 26 يونيه، وذلك بعد أن تم الانتهاء من استعدادات وتجهيزات المركز لاستقبال المواطنين، فضلا عن إنهاء أعمال التدريب للعاملين بالمركز، وعلى أصحاب المحال التوجه إلى المركز لاستخراج رخصة مزاولة النشاط الخاصة بهم .

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم إعداد منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد ، حيث يضم المركز إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشئون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد،

ويساهم المركز الجديد في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابها عند تلقي الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة.

وأكد “محافظ بورسعيد” أن المركز مميكن بنسبة 100% ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفقا لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة وناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.