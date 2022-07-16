محافظ بورسعيد : بحيرة المنزلة بعد التطهير أصبحت ثروة قومية

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن أعمال التطهير التى شهدتها بحيرة المنزلة أدت إلى تحسين نوعية المياه والثروة السمكية بالبحيرة، وجاء بناءً على تكليف رئاسي يشمل التطهير والتأمين، في إطار خطة الدولة الشاملة لتحقيق الإنجازات فى مختلف المجالات، مما يعود بالنفع على العاملين بالمهنة، لافتًا إلى أن أعمال التكريك والتطهير أسهمت فى تغيير نوعية السمك داخل البحيرة، حيث تم تنفيذ نسبة كبيرة من أعمال التطهير ورفع الكفاءة بالبحيرة.

ووجّه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار سيادته بعودة بحيرة المنزلة إلى سابق عهدها،

كما شكر جميع القائمين على أعمال تطهير البحيرة؛ من رجال الهيئة الهندسية وهيئة قناة السويس والثروة السمكية والأجهزة التنفيذية؛ على ما بذلوه من مجهودات كبيرة في أعمال التطهير وتأمين بحيرة المنزلة ومنع أية مظاهر للتعديات على البحيرة.

كما أشاد اللواء عادل الغضبان بجهود شرطة المسطحات المائية فى فرض أعمال السيطرة، مؤكدًا أن الدولة استطاعت فرض سيطرتها على جميع مناطق البحيرة ومنع أية مظاهر للاعتداء.

والتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عددًا من الصيادين وأهالي بحيرة المنزلة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصيادين وتطوير بحيرة المنزلة ومستجدّات الأوضاع التي تشهدها البحيرة، وذلك خلال جولته التفقدية، اليوم.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا يدخر جهدًا فى تقديم كل الدعم للصيادين وأهالي بحيرة المنزلة طبقًا للإمكانيات المتاحة بالمحافظة بما يسهم فى توفير سبل الراحة والأمان لهم.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطهير بحيرة المنزلة تستهدف فى المقام الأول تحقيق الصالح العام للصيادين، وتطوير منظومة العمل بما يحقق أفضل مستوى لأهالي البحيرة وللعاملين بمهنة الصيد،

كما ناقش المحافظ مع المواطنين كل أعمال التطوير الذى تشهده المحافظة فى جميع القطاعات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه بكل حسم الإهمال والعبث الذى امتدّت أيديه لتنال من خيرات وكنوز الثروة السمكية الموجودة بالبحيرات المصرية، فى ظل قيادة حكيمة تُدرك المخاطر وتواجهها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق المشروع القومى لتطوير بحيرات مصر، فيما تأتى “المنزلة” على رأس قائمة البحيرات؛ إذ جرى إزالة كل الحشائش والآلاف من حالات التعدّي على أرض البحيرة من عشش ومبانٍ ومزارع غير مرخصة،

فيما أعلنت الدولة تضافر كل الجهود لوقف إلقاء الصرف الصحى بالبحيرة، وتنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي،

فضلًا عن أعمال تكريك وإزالة الرواسب، وذلك باستخدام كراكات عملاقة عالمية من هيئة قناة السويس وكبرى شركات العالم.