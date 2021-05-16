نقل وملاحة

محافظ بورسعيد: انتظام توريد القمح للصوامع والمطاحن بإجمالى 5320 طنا

حتى صباح اليوم الأحد ١٦ مايو
أماني العزازي 1:28 م, الأحد, 16 مايو 21 1:28 م, الأحد, 16 مايو 21

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة ، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم ٢٠٢١ حتى صباح اليوم الأحد ١٦ مايو بلغ ٥٣٢٠ طن قمح محلي.

وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام.

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وأشار المحافظ إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٥٦٠٠ فدان فدان بزيادة ٢٠٠٠ فدان عن العام الماضي
منها 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب.

ولفت إلى أن لجان استلام القمح متواجدة فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بالتنسيق مع مفتشي التموين والزراعة.

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بقلم أماني العزازي

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