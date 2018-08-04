محافظ بورسعيد: المنطقة الصناعية بانتظار استثمارات جديدة

أمانى العزازي تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت الموافق أعمال استكمال رصف الطرق، بالمنطقة الصناعية للمحافظة. رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس عادل عبد الفتاح مدير المنطقة الصناعية. وأكد المحافظ، خلال جولته بالمنطقة، أن المنطقة الصناعية تشهد في الفترة الحالية

أمانى العزازي

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت الموافق أعمال استكمال رصف الطرق، بالمنطقة الصناعية للمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس عادل عبد الفتاح مدير المنطقة الصناعية.

وأكد المحافظ، خلال جولته بالمنطقة، أن المنطقة الصناعية تشهد في الفترة الحالية العديد من المتغيرات الإيجابية من خلال دخول صناعات واستثمارات جديدة سوف تكون إضافة قوية لها

وأشار إلى قرب تسليم 118 مصنع على مساحة 356 فدانا التابعة لهيئة التنمية الصناعية

وأشار إلى ضرورة رصف الشوارع المؤدية اـ 118 مصنع تسهيلا على المستثمرين نقل المواد الخام إلى مصانعهم

