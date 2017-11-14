استثمار

محافظ بورسعيد: الانتهاء من المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية

إنهاء أكبر منطقة لوجيستية على مساحة 30 مليون متر مربع جهاد سالم ونادية صابر وأماني عزازي أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  خلال الجلسة الافتتاحية  لمؤتمر "حلم بكرة .. بيتحقق " أن بورسعيد قاطرة التنمية خلال المرحلة الحالية، وانه تم الانتهاء   من 60% من انشاء الارصفة البحرية
14 نوفمبر، 2017 14 نوفمبر، 2017

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إنهاء أكبر منطقة لوجيستية على مساحة 30 مليون متر مربع

جهاد سالم ونادية صابر وأماني عزازي

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  خلال الجلسة الافتتاحية  لمؤتمر “حلم بكرة .. بيتحقق ” أن بورسعيد قاطرة التنمية خلال المرحلة الحالية، وانه تم الانتهاء   من 60% من انشاء الارصفة البحرية بشرق بورسعيد، ويجري انشاء خمسة كيلومترات أرصفة بحرية جديدة، بالاضافة الي الرصيف الحالي بطول 2.4 كيلومتر .
وقال إن حلم بكرة بيتحقق من خلال إنهاء أكبر منطقة لوجيستية في المنطقة علي مساحة 30 مليون متر مربع، بجانب إنهاء المرحلة الاولي من المنطقة صناعية بمساحة 16 مليون متر مربع من اجمالي 40 مليون متر مربع كظهير صناعي  لميناء شرق بورسعيد.

وأعلن عن افتتاح ثلاثة مصانع عملاقة في أواخر الشهر المقبل، مضيفا أن مؤتمر اليوم يستهدف التسويق للفرص الاستثمارية في المحافظة سواء سياحية أو صناعية.   

كما تم استعراض مقومات محافظة بورسعيد الاقتصادية من خلال فيلم تسجيلي.

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