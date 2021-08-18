محافظ بورسعيد: إنفاق 18 مليار جنيه لتحسين التربة بالمنطقة الصناعية وحوافز تشجيعية للمستثمرين

أنهى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفقة 18 مستثمرا جولته الميدانية اليوم الأربعاء بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والمهندس سامح جبره الرئيس التنفيذي لشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة.

وأكد المحافظ خلال الجولة الاستعداد لإقامة مؤتمر اقتصادي 18 سبتمبر المقبل برعاية رئيس الوزراء للتسويق وجذب الاستثمار لمنطقة شرق بورسعيد.

واستعرض “المحافظ “مع “الوفد” مزايا المنطقة الصناعية والتى تقع على مساحة ٦٣كم ٢ ، حيث يتم تجهيز ٢٠ كم٢ حاليا لإقامة عدد من المصانع ذات أنشطة متنوعة ، لافتا أن منطقة شرق بورسعيد ستصبح من أهم المناطق الصناعية فى مصر نظرا لوجود منطقة لوجيستية وميناء ، وعدد من المقومات التى تساهم فى الترويج للمنطقة اقتصاديا.

وكشف عن إنفاق ١٨ مليار جنيه لتحسين التربة بشرق بورسعيد ، وتم تجهيز الطرق الداخلية بالمشروع ، والانتهاء من إنارة المنطقة الاقتصادية بالكامل ، وبنهاية العام سوف يتم الانتهاء من ترفيق مليون متر مربع.

وشاهد “المحافظ ” و”الوفد” ، عرضا تقديميا عن المنطقة الاقتصادية ومزاياها والإمكانات التى تتمتع بها ، وأيضا شهد اللقاء عرضا عن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والفرص الاستثمارية المتاحة ، والتعرف على أقسام وإدارات ومنظومة عمل الشركة .

وأشاد “محافظ بورسعيد ” و” وفد المستثمرين ” بالعرض التقديمى للشركة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والتى تجعل منها أفضل المناطق عالميا ، وأكد الوفد على رغبتهم فى التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد بما يحقق الاستغلال الأمثل المنطقة ويساهم فى تطويرها على غرار التنمية التى تشهدها بورسعيد.

وأضاف المحافظ أن هناك حوافز تشجيعية للاستثمار بشرق بورسعيد والتي أقرتها الهيئة الاقتصادية من خلال صدور لائحة خاصة للجمارك وقرار رئيس الوزراء باعتبار المنتج الذي ينتج بمصانع منطقة شرق بورسعيد معفيا من الضرائب والجمارك.



محافظ بورسعيد يتابع العرض التقديمية لمصنع الادويه

ومن جانبه رحب اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية بمحافظ بورسعيد ووفد المستثمرين ورجال الأعمال موكدا أن الهيئة تقدم كافة وسائل الدعم والتيسيرات اللازمة للتشجيع علي الاستثمار بمنطقة شرق تلك المنطقة الواعدة.

فيما شملت الجوله التفقدية المصنع النموذجية بالمنطقة ومصنع الأدوية وتفقد أعمال مصنع نيرك المزمع إنشاؤه.

وأكد ” محافظ بورسعيد ” أن مصنع إيبك يعد النموذج الأول للمصانع بالمنطقة الاقتصادية والذى يقام على مساحة ٤٨٥٠ م٢ بنظام المطور الصناعى وتم تسليمه للمستثمر فور تشغيله ، وذلك فى إطار التوسع والتنمية فى المشروعات الصناعية ببورسعيد مؤخرا .

وأشاد ” محافظ بورسعيد ” و” وفد المستثمرين ” بالمصنع ، والذى يقام على أحدث النظم الإنتاجية ، ويحقق معايير الجودة ، وأكد الوفد على أهمية التعاون المثمر مع المحافظة ، والاستفادة من مقومات وإمكانات منطقة شرق بورسعيد ، والتى تضاهى كبرى المناطق الصناعية العالمية.

فيما أكد الدكتور حسين حسان رئيس مجلس إدارة مصنع الأدوية بشرق بورسعيد، أن قرار رئيس الوزراء بمعاملة المنتج الخاص بالمنطقة الاقتصادية منتجا وطنيا ساهم فى دفع معدلات التصدير ومنح ميزه تنافسية للمصانع المقامة بشرق بورسعيد.