محافظ بورسعيد: إنشاء 108 محال و12 مخزنًا للأكشاك العشوائية

بدور إبراهيموقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الأربعاء، ملحق بروتوكول تعاون لإنشاء 108 محال و12 مخزناً بحي الزهور، كبديل للأكشاك والفروشات العشوائية بسوق القنال الداخلي بحي العرب، وشارع البترول بحي الضواحي، وذلك بتكلفة

بدور إبراهيم

وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الأربعاء، ملحق بروتوكول تعاون لإنشاء 108 محال و12 مخزناً بحي الزهور، كبديل للأكشاك والفروشات العشوائية بسوق القنال الداخلي بحي العرب، وشارع البترول بحي الضواحي، وذلك بتكلفة 35.1 مليون جنيه.

وحضر التوقيع، المهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بالصندوق، والمهندس هشام جوهر، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.



وصرح المهندس خالد صديق، بأنه عقب التوقيع سيتم القيام بجولة تفقدية لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومنها، مشروع استكمال المرحلة الثالثة لإنشاء 624 وحدة سكنية، بتكلفة 82.7 مليون جنيه، ومشروع إنشاء 352 وحدة سكنية، ملحق بها 352 حظيرة، لأهالي منطقة عزبة أبو عوف، بتكلفة 223 مليون جنيه، ومشروع إنشاء 860 وحدة سكنية، لأهالي مناطق هاجوج والإصلاح والجناين، بتكلفة 176 مليون جنيه.



وأشار إلى أن الصندوق انتهي من تطوير عدد من المناطق العشوائية بمحافظة بورسعيد، والانتهاء من تسكين المستفيدين بالوحدات، ومنها، تطوير منطقة زرزارة بمرحلتيها الأولي والثانية، وإنشاء 2136 وحدة سكنية، بتكلفة 145.7 مليون جنيه، وتطوير منطقة القابوطي بمرحلتيها الأولي والثانية، وإنشاء 1008 وحدات سكنية، بتكلفة 144.7 مليون جنيه، وتطوير منطقة عزبة أبو عوف، وإنشاء 960 وحدة سكينة، بتكلفة 216.5 مليون جنيه.​