محافظ بورسعيد : إقرار عقد امتياز محطة الصب الجاف فرصة لتشجيع الاستثمارات

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن تصديق البرلمان المصري على عقد إنشاء محطة صب جاف بميناء شرق بورسعيد خطوه جيده لبدء دخول التعاقدات مرحلة التنفيذ الفعلي وفرصة لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية لشرق بورسعيد.

وقال المحافظ إن هناك تجارب ناجحة للمستثمريين الوطنيين بالمنطقة الصناعية إحداهما مصنع للأحذية والأدوية.

ووافق البرلمان الثلاثاء على عقد امتياز انشاء محطة متخصصة في تداول وتخزين بضـــائع صـــب جاف نظيف، ويأتي في إطار حرص الحكومة على ســـد احتياجات المواطنين من الغذاء، لاسيما الحبوب والغلال وبعض السلع الضرورية، لذا كان من الواجب التوسع في الخدمات اللوجستية من شحن وتفريغ وتخزين بالموانيء المصرية، وتؤؤل ملكيـة المحطـة بجميع أصـولها ومنشـآتها إلى الهيئة الاقتصـادية لقناة السـويس عند انتهاء مدة العقد أو إنهائه إلي سـبب من الأسباب، وذلك دون أن تتحمل الهيئة أو الدولة المصـــــــرية أية تكاليف أو ســـــــداد مقابل للتحالف )صاحب الامتياز

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