محافظ بورسعيد: إعفاء الأسر الأكثر احتياجا من سداد اشتراك التأمين الصحي ومتأخرات الإيجارات

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحمل المحافظه سداد تكاليف اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات الإيجار للحالات المستحقة من الأسر الأكثر احتياجا.

وقرر تشكيل لجنة تضم اللواء محمد الحسيني مدير الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ، ورئيس حى الزهور و رئيس حى الضواحى و التحول الرقمى والحوكمة و الشئون القانونية لدراسة الحالات الاجتماعية الأكثر استحقاقا لبرامج الحماية المجتمعية.

تبدأ اللجنة عملها اعتبارا من اليوم لبحث الحالات المستحقة والأسر الأكثر احتياجا، وإعداد كشوفات خاصة بهم.

وأعلن محافظ بورسعيد أن المحافظة من خلال الجهاز التنفيذي ستتحمل المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للحالات المستحقة التي تحددها اللجنة، فضلا عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في أحياء الزهور والضواحي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الدولة في دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد على أهمية الدقة في أعمال بحث المواطنين المستحقيين للدعم، و التنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات و بيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل و معيلات و غيرهم من الأكثر احتياجا.

وفي نفس السياق، وجه محافظ بورسعيد بأن تقوم اللجنة بمتابعة أعمال صيانة الصرف الصحي في أحياء الزهور والضواحي في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن المتابعة الدورية لأعمال الصيانة بالمناطق السكنية التي شهدت تطورا مؤخرا، كما تختص اللجنة بمتابعة سير العمل في القوافل التعليمية التي تنظمها مديرية التعليم بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور.

وأضاف ١٥ فئة من أصحاب المعاشات إلى الجهات المستحقة لصرف إعانة المنطقة الحرة ضمن حزمة البرامج الاجتماعيه التى يسعى لتنفيذها ومن المقرر أن يتم صرفها بواقع ٣٠٠ جنيه كل ستة أشهر اعتبارا من اول يوليو المقبل.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور المجتمعي لمؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، التى تتولى أعمال حصر ودراسة الحالات وكذا التعاون المثمر في عدد من المجالات، مؤكدا أهمية تضافر الجهود للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والدفع بعجلة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.