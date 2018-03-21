محافظ بني سويف يسلم 200 شهادة أمان لصغار المزارعين

المال خاصسلم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف 200 شهادة (أمان المصريين) للتأمين على العمالة الحرة والموسمية من الفلاحين وصغار المزاعين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية العمالة اليومية، وذلك بالمؤتمر الذي نظمه البنك الزراعي ببني سويف، والذي قام بإصدار الشهادات، حيث تم إصدارها وتسليمها "مج

المال خاص

سلم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف 200 شهادة (أمان المصريين) للتأمين على العمالة الحرة والموسمية من الفلاحين وصغار المزاعين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية العمالة اليومية، وذلك بالمؤتمر الذي نظمه البنك الزراعي ببني سويف، والذي قام بإصدار الشهادات، حيث تم إصدارها وتسليمها “مجانا” على المستفيدين، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والنواب بجانب البنك الزراعي ببني سويف والذي وفر 40 شهادة.

وحضر مراسم تسليم الشهادات اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ منتصر عبدالوهاب رئيس قطاع وجه قبلي بالبنك الزراعي المصري، والأستاذ أمجد فارس رئيس قطاع بني سويف، والنائب عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب، والمحاسب محمود مغربي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وأكد محافظ بني سويف أنه يجب على كل المجتمع دعم هذه المبادرة المجتمعية الرائدة، حيث وصف فكرتها بالعبقرية، مشيرا إلى أنها تمثل داعما اجتماعيا قويا للعمالة اليومية والموسمية وتشجيعهم على مواصلة العطاء وبناء الوطن، مؤكدا أنه سيتم التوسع في إصدار هذه الشهادات على مستوى المحافظة بالتعاون مع شركاء التنمية للمساهمة في تعميمها وتحقيق أكبر استفادة تعود على المواطنين منها.

ومن جانبه، أوضح “أمجد فارس” رئيس البنك الزراعي ببني سويف أن مبادرة شهادة الامان للتأمين على العمالة أطلقها الرئيس السيسى وتشمل المواطنين من 18 إلى 59 سنة، وفئة الشهادة 500 جنيه، معفاة من كل المصروفات بعد الشراء، ويمكن تجديدها بحد أقصى ثلاث مدد “9 سنوات”، كما يمكن استردادها ابتداء من اليوم التالى للشراء بكامل قيمتها.

ويجرى سحب سنوى على 300 شهادة بجائزة مالية 10 آلاف جنيه بدون ضرائب، توفر وثيقة تأمين على حياة العميل من تاريخ الشراء تنتهى عند بلوغ العميل سن 60 عاما، ويتم تعويض المستفيدين فى حالة الوفاة الطبيعية أو بحادث قبل بلوغ سن 60 عاما بمبلغ مالى على دفعة واحدة أو معاش شهرى وفقا لرغبة العميل.