محافظ بني سويف يستقبل وفد «محلية النواب» اليوم

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، وفد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والذي يزور المحافظة اليوم الأحد لتفقد عدد من المشروعات.



ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبان محمد الحسيني ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويتضمن برنامج الزيارة عرض presentation عن مجهودات وإنجازات المحافظة، وتفقـد وحـدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، وتفقـد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وزيارة الكورنيش السفلي (ممشى بني سويف السياحي)، وزيارة مخر السـيل بقرية ستـور مرکز بني سـويف، وزيارة توسعات محطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية، زيارة النصب التذكاري بحديقة الشلال بمدينة بني سويف، تفقد موقع الموقف الجديد أسفل محور على منصور.

وتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الحمام بمركز ناصر (مجمع خدمات مواطنين – مجمع زراعي – وحدة صحية).