سيـــاســة

محافظ بني سويف يستقبل وفد «محلية النواب» اليوم

لتفقد عدد من المشروعات
ياسمين فواز 11:38 ص, الأحد, 27 فبراير 22 11:38 ص, الأحد, 27 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، وفد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والذي يزور المحافظة اليوم الأحد لتفقد عدد من المشروعات.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبان محمد الحسيني ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

اقرأ أيضا  عقب رفض نيابي واسع.. مجلس النواب يعيد تعديلات ضريبة الدخل إلى لجنة الخطة

ويتضمن برنامج الزيارة عرض presentation عن مجهودات وإنجازات المحافظة، وتفقـد وحـدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، وتفقـد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وزيارة الكورنيش السفلي (ممشى بني سويف السياحي)، وزيارة مخر السـيل بقرية ستـور مرکز بني سـويف، وزيارة توسعات محطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية، زيارة النصب التذكاري بحديقة الشلال بمدينة بني سويف، تفقد موقع الموقف الجديد أسفل محور على منصور.

اقرأ أيضا  سياحة النواب تبحث مع وزير الآثار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الحمام بمركز ناصر (مجمع خدمات مواطنين – مجمع زراعي – وحدة صحية).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بإنشاء محور شمال الأقصر

المال - خاص 10:31 ص, الأحد, 27 فبراير 22

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مساعدة طلاب مصر في أوكرانيا ..ويؤكد: نتمنى أن نجتاز أزمة الحرب بأقل الخسائر

المال - خاص 12:14 ص, الأحد, 27 فبراير 22

الصين تؤكد رفض إجراءات مجلس الأمن المؤدية لتأجيج الأزمة الأوكرانية

أيمن عزام 9:10 م, السبت, 26 فبراير 22

البنتاغون: روسيا لم تسيطر على المجال الجوي الأوكراني

أيمن عزام 9:05 م, السبت, 26 فبراير 22

تعطل الموقع الرسمي للكرملين على شبكة الإنترنت

أيمن عزام 6:34 م, السبت, 26 فبراير 22

على خلفية حادث حريق محطة رمسيس 2019 النيابة الإدارية تحيل 10 مسئولين لمحاكمة عاجلة

المال - خاص 6:02 م, السبت, 26 فبراير 22