محافظ بني سويف: «مشروعك» ساهم في انطلاق آلاف الأفكار وفرص العمل

كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، أن أنشطة «مشروعك» تمكنت من تمويل آلاف من المشروعات منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، وخطة العمل المستقبلية.

وأوضح محافظ بني سويف أن تلك المشروعات الخاصة بمبادرة “مشروعك” ببني سويف بلغ تمويلها أكثر من 2.4 مليار جنيه وفّرت خلالها الآلاف من فرص العمل.

وأشار إلى أن “مشروعك” لا يوفر الخدمات المالية فحسب، بل غير المالية كالدعم الفنى والتسويق والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للمرأة ووِرش العمل، بجانب تشجيع وتحفيز العاملين في الاقتصاد الأهلي والاندماج والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن المحافظة تعمل على تنفيذ منظومة المخلفات البلدية بصورة منتظمة، لافتًا إلى أنه تم إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز ناصر على مساحة 4200 متر بطاقة استيعابية 300 طن/ يوم.

وذلك في إطار استقبال اللواء هشام آمنة، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهمُّ المواطنين فى مختلف المجالات.

أعمال وزارة التنمية ببني سويف

تم إنشاء مدفن صحي “خلية واحدة” بمركز سمسطا على مساحة 5 أفدنة، وخلية أخرى بمركز بني سويف على مساحة 5 أفدنة،

كما يجري متابعة الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا، لاستيعاب كميات المخلفات التي يتم توريدها للمصنع من مراكز سمسطا وببا وإهناسيا والفشن.

وتتضمن الأعمال إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الخطوط القائمة والمخازن وتحديث وصيانة معدات العمل بالمصنع، لاستقبال 600 طن/ يوميًّا، وإنتاج السماد العضوي RDF (الوقود البديل)، علاوة على الأعمال الخاصة بتوافر عوامل واشتراطات السلامة البيئية والصحية.

كما بحث الاجتماع آخِر تطورات الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية وكيفية إزالة المعوقات والتغلب عليها، والانتهاء من كل أعمال المرافق للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل عوائقه.

وأوضح أن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، وضمن الإستراتيجية التنموية المحلية، خاصة مع افتتاح العديد من المصانع الكبرى بالمحافظة،

فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية للمحافظة، والترويج لها لتشجيع الاستثمار بها.

واختتم اللقاء باستعراض جهود المحافظة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن “مشروعك” يعدّ إحدى أذرع الوزارة، والذى يتبنى تنفيذ الإستراتيحية التنموية المحلية بالمحافظات، مشيرًا إلى جهوده في توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى أخرى قائمة.